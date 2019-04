Wer kann auch abgesehen von Reis und Bohnen etwas schmackhaftes zaubern? Das wollten die Dschungelcamp 2019-Stars Evelyn Burdecki (30), Felix van Deventer (22), Sibylle Rauch (58) und Gisele Oppermann (31) bei Das perfekte Promi-Dinner wissen. An vier Abenden schwangen die Stars ihre Kochlöffel – der Eine ging dabei mehr auf die Ernährungsweisen ihrer Gäste ein, der Andere eher weniger. Aber wer sorgte am Schluss wohl für den meisten Genuss?

Kurzer Rückblick auf die vier tierischen Tafelrunden: An Tag eins zauberte GZSZ-Star Felix Cevice, Rinderfilet und Crème brûlée, vergaß allerdings den Wein – was ihm insgesamt 22 Punkte einbrachte. Model Gisele kassierte dieselbe Punktzahl für ihre Kokos-Curry-Suppe und Co. – nur war der hausgemachte Rotkohl etwas zu bitter. Bei Erotikstar Sibylle Rauch sorgte das Fleisch für Furore – was ihr insgesamt nur 13 Punkte einbrachte. Ulknudel Evelyn servierte Pizza, Pudding und gute Laune. Wie viel es dafür wohl gab?

Die Statistik las niemand Geringeres als Peter Orloff (75) vor! Der Schlagerstar verkündete: Sibylle belegte den dritten Platz, denn Evelyn rauschte dann doch mit 17 Pünktchen an ihr vorbei! Damit herrschte auf Platz eins Gleichstand! Gisele und Felix nehmen den Sieg gemeinsam nach Hause – na ja, im übertragenen Sinn, denn die beiden spenden das Preisgeld!

MG RTL D / Arya Shirazi Sibylle Rauch, Dschungelcamp-Kandidatin 2019

TVNOW / Stefan Menne Evelyn Burdecki in ihrer letzten Dschungelprüfung

TVNOW / Stefan Menne Felix van Deventer bei seiner Dschungelprüfung

