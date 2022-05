Werden seine Fans Pietro Lombardi (29) vielleicht noch mal bei DSDS zu sehen bekommen? Nach seinem Sieg im Jahr 2011 kehrte er 2019 als Juror in die Castingshow zurück – und beurteilte bis 2020 an der Seite seines einstigen Mentors Dieter Bohlen (68) die Kandidaten. Obwohl der Ex-Mann von Sarah Engels (29) großen Spaß in der Sendung hatte, wurde er 2021 nicht mehr in die Jury gesetzt. Auch der Poptitan wurde inzwischen vom Sender abgesägt. Doch das bedeutet offenbar nicht, dass Dieter und Pietro niemals zu DSDS zurückkehren würden...

Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wollte ein Fan jetzt von dem "Cinderella"-Interpreten wissen, ob er jemals ein Comeback in der RTL-Show feiern wird. Daraufhin antwortete Pietro überraschend: "Man weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber es kommt bald die Jubiläumsstaffel. Ich glaube Dieter und ich, wir könnten das noch mal rocken – abwarten." Ganz klar: Da hat sich jemand schon Gedanken über dieses Szenario gemacht! Und er klingt nicht ganz abgeneigt.

Noch vor ein paar Wochen wäre eine Rückkehr von Dieter zu DSDS wohl undenkbar gewesen. Der frühere Chefjuror hatte nach seinem Rausschmiss 2021 nämlich keinen Hehl daraus gemacht, wie verletzt er war: So schwänzte er sogar zwei Liveshows, denen er eigentlich noch hätte beiwohnen sollen. Doch im jüngsten Finale der 19. Staffel wartete eine Überraschung auf die Zuschauer: Dieter drückte den Finalisten in einer süßen Videobotschaft die Daumen.

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi im April 2019 in Köln

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen, Komponist

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de