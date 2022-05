Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) haben sich getraut – und wählten dafür einen speziellen Look. Am Montagmorgen hieß es: Die Reality-TV-Bekanntheit und der Musiker sollen nun wirklich den Bund der Ehe eingegangen sein. In Santa Barbara gab sich das Paar offenbar rechtmäßig das Jawort. Eine große Hochzeit in Italien soll noch folgen. Auf Fotos sind Kourtney in einem weißen Kleid und Travis im schwarzen Anzug zu sehen. Doch vor allem das Outfit von Kim Kardashians (41) Schwester spaltet die Meinungen der Fans...

Wie den Bildern zu entnehmen ist, trug Kourtney am Tag ihrer Vermählung ein hautenges kurzes Kleid. Ein Schleier komplettierte das Outfit der Braut. Travis hingegen entschied sich für einen schlichten schwarzen Anzug. "Was zum Teufel trägt sie?", war ein Instagram-User verwundert. "Ist das ihr Kleid? Ich habe mehr erwartet", zeigte sich ein anderer enttäuscht.

Auch bei vielen weiteren Anhängern löste Kourtney und Travis' Hochzeit keine Begeisterungsstürme aus. "Könnt ihr euch vorstellen, so lange darauf zu warten und dann so zu heiraten?", konnte es ein Fan nicht fassen. Andere setzten sich jedoch für die TV-Bekanntheit ein. Sie könne doch ganz frei entscheiden, was sie an solch einem Tag tragen und wie sie ihn verbringen möchte. Außerdem: "Sie hat den Mann an ihrer Seite, den sie will, das ist das Einzige, was zählt", stärkte ein User Kourtney den Rücken.

MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker

Backgrid / Actionpress Kourtney Kardashian und Travis Barker bei ihrer Hochzeit, Mai 2022

MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker

