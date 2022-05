Für ihn war es eine echte Premiere! Toby Gad (54) ist seit vielen Jahren als international gefeierter Songwriter und Musikproduzent tätig. In der gerade abgelaufenen Staffel von Deutschland sucht den Superstar nahm der gebürtige Münchner nun eine ganz neue Rolle ein: Neben Florian Silbereisen (40) und Ilse DeLange (45) saß er am Jurypult. Das Publikum war anfangs geteilter Meinung – will Toby den Job dennoch weitermachen?

"Ich spüre ein bisschen Wehmut, weil es so eine wunderschöne Reise war", schwärmte der 54-Jährige direkt nach dem großen Finale im Gespräch mit Promiflash. Ob es für ihn eine Verlängerung gibt, sei noch völlig unklar – allerdings scheint der Songwriter alles andere als abgeneigt zu sein: "Da weiß ich bisher gar nichts, da muss man mal sehen, wie es weitergeht. Aber selbst wenn es nur einmal war, hatte ich hier die Zeit meines Lebens."

Bereits zu Beginn des Jahres hatte Toby durchblicken lassen, dass er mehr als ein kurzes Gastspiel am DSDS-Jurypult anstrebe. "Ich freue mich auf die ganze Staffel – und auf viele weitere: Ich möchte diesen Job auf jeden Fall ein paar Jahre machen", verkündete er damals gegenüber Promiflash.

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad beim DSDS-Casting

RTL / Stefan Gregorowius Die Jury im DSDS-Finale 2022

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Juror Toby Gad

Würdet ihr euch freuen, Toby im kommenden Jahr wieder bei DSDS zu sehen? Ja, auf jeden Fall! Nein, eher nicht so... Abstimmen Ergebnis anzeigen



