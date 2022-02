Er scheint auf den Geschmack gekommen zu sein! Toby Gad (53) sitzt in diesem Jahr neben Florian Silbereisen (40) und Ilse DeLange (44) in der Jury von Deutschland sucht den Superstar. In seiner Karriere als Songwriter und Produzent war der gebürtige Münchner bisher zwar eher hinter den Kulissen aktiv – doch die neue Aufgabe vor der Kamera scheint ihm Spaß zu machen: Im Promiflash-Interview erzählte Toby, dass er sich noch viele Jahre bei DSDS vorstellen kann.

"Es ist das erste Mal, dass ich in Deutschland mein Gesicht zeige", schilderte Toby im Gespräch mit Promiflash, was ihm sein Engagement in der Castingshow bedeutet. Immerhin sei er vor über 20 Jahren in die USA gezogen und in seiner Heimat kaum bekannt. Dass ihm die neue Aufgabe Spaß macht, ist ihm deutlich anzumerken: "Ich freue mich auf die ganze Staffel – und auf viele weitere: Ich möchte diesen Job auf jeden Fall ein paar Jahre machen."

Viele Zuschauer müssen sich allerdings anscheinend noch an den Jury-Neuling gewöhnen: Denn Toby hat mit vielen großen Stars im Studio gestanden – und berichtet nur allzu gerne von seinen Erfahrungen mit ihnen. Auf die nicht selten langen Ausführungen reagierte das Publikum in den sozialen Netzwerken mitunter etwas genervt.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad beim DSDS-Casting

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen bei DSDS 2022

Anzeige

Instagram / tobygadmusic Toby Gad und Chrissy Teigen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de