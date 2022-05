Was machen denn Stefanie Giesinger (25) und Emilio Sakraya (25) zusammen? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Siegerin führt seit rund fünf Jahren eine Beziehung mit Marcus Butler (30) und zeigt in ihren Beiträgen auch öfter, wie glücklich sie ist. Doch nun wirft ein neues Bild einige Fragen auf: Sowohl Steffi als auch der Musiker und Schauspieler Emilio Sakraya veröffentlichten ein Foto, auf dem sie sich innig umarmen – was hat es damit auf sich?

Gestern Abend teilten sowohl das Model als auch der Sänger ein Bild auf Instagram, auf dem Steffi Emilio von hinten umarmt und ihren Kopf auf seiner Schulter ablegt. Auch wenn man ihre Gesichter nicht sieht, wirkt die Pose sehr innig. Ein Verhältnis der beiden ist aber ziemlich unwahrscheinlich – die Aufnahme liefert vermutlich eher einen Hinweis auf Emilios neue Single, die bald erscheinen soll. Denn auf seiner Tour spielte der Berliner bereits seinen noch nicht veröffentlichten Song "Falsches Signal", auf den seine Fans schon sehnsüchtig warten. Und genau das wollten Steffi und der Hottie mit dem Bild wahrscheinlich setzen – ein falsches Signal.

Auch die Communitys der beiden vermuten eine Zusammenarbeit. So kommentierte ein User unter Stefanies Bild: "Bitte sag mir, dass das ein Hinweis für das 'Falsches Signal'-Musikvideo ist." Andere Fans glauben wiederum, dass das Foto sogar das Cover für Emilios neues Album sein könnte.

Instagram/stefaniegiesinger Model Stefanie Giesinger mit Sänger Emilio Sakraya

Instagram / stefaniegiesinger Model Stefanie Giesinger

Getty Images Emilio Sakraya, Musiker

