Stefanie Giesinger (25) lässt ihren Freund Marcus Butler (30) hochleben! Die Germany's next Topmodel-Siegerin der neunten Staffel und das Model gehen schon seit rund fünf Jahren gemeinsam durchs Leben. Anfang des Jahres wurde das Liebesglück der beiden durch ihren Hund namens Heinzi gekrönt. Am Samstag feierte der Brite nun seinen 30. Geburtstag – und natürlich ließ es sich Steffi nicht nehmen, Marcus zu diesem Anlass mit einem süßen Beitrag im Netz zu gratulieren!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 25-Jährige eine ganze Reihe von Fotos, die am Ehrentag ihres Liebsten entstanden sind. Während die Turteltauben auf einem Bild total verliebt wirken, küssen sie sich auf einem weiteren. "Alles Gute zum 30. Geburtstag", schrieb Steffi darunter – und fügte zusätzlich ein paar Herz-Emojis an. Auch in ihrer Story gewährte sie ein paar Einblicke: Marcus bekam unter anderem ein Ständchen von seinen Gästen – und er durfte sich sogar über eine Torte freuen, auf der eine Figur abgebildet war, die dem Hottie sehr ähnelte.

Natürlich wurde der Influencer auch von zahlreichen anderen Promis zu seinem Ehrentag beglückwünscht. "Alles Liebe zum Geburtstag, Kumpel", schrieb beispielsweise der Blogger Joel Mcloughlin. Das Model Xenia Tchoumitcheva meldete sich ebenfalls unter dem Beitrag zu Wort. "Bestes Paar! Happy Birthday, Marcus", notierte die 34-Jährige.

Instagram / marcusbutler Marcus Butler und Stefanie Giesinger im Dezember 2021

Instagram / stefaniegiesinger Marcus Butlers Geburtstagstorte

Instagram / stefaniegiesinger Marcus Butler und Stefanie Giesinger im Dezember 2021

