Das Warten hat ein Ende: Downton Abbey II: Eine neue Ära ist raus! Rund drei Jahre lang mussten die Fans sich jetzt auf die Fortsetzung des Kinofilms "Downton Abbey" gedulden. Das Drehbuch hat wieder Julian Fellowes geschrieben, der auch der Schöpfer der gleichnamigen Erfolgsserie ist. Auch die Stars aus Teil eins sind wieder mit von der Partie – und begeistern die Zuschauer mit lauter Dramen und Intrigen auf der Leinwand. Bei der US-Premiere von "Downton Abbey II" präsentierten die Hauptdarsteller jetzt stolz ihren Film.

Die glamouröse Veranstaltung fand am Sonntag im Metropolitan Opera House in New York statt. Die Hauptdarsteller Elizabeth McGovern (60), Hugh Bonneville (58), Michelle Dockery (40) und Co. erschienen in ihren schicksten Roben – und strahlten überglücklich in die Kameras. Jack-Barber-Darsteller Hugh Dancy kam in Begleitung seiner berühmten Frau Claire Danes (43). Auch einige Promi-Gäste wie Sex and the City-Star Cynthia Nixon (56) waren vor Ort.

Besonders süß war der Paarauftritt von Tom-Branson-Darsteller Allen Leech und seiner Frau Jessica Blair Herman! Die zwei erwarten nämlich ihr zweites gemeinsames Kind – und die Schauspielerin setzte ihren kugelrunden Babybauch in einem engen Glitzerkleid perfekt in Szene. Auch Hauptdarstellerin Tuppence Middleton (35) erwartet gerade ein Baby. Sie erschien aber nur zur Premiere im Vereinigten Königreich.

Getty Images Michelle Dockery und Laura Carmichael bei der Premiere von "Downton Abbey II: Eine neue Ära"

Getty Images Hugh Dancy mit seiner Frau Claire Danes bei der Premiere von "Downton Abbey II: Eine neue Ära"

Getty Images Allen Leech und Jessica Blair Herman bei der Premiere von "Downton Abbey II: Eine neue Ära"

Getty Images Elizabeth McGovern bei der Premiere von "Downton Abbey II: Eine neue Ära"

Getty Images Joanne Froggatt bei der Premiere von "Downton Abbey II: Eine neue Ära" in New York

Getty Images Cynthia Nixon bei der Premiere von "Downton Abbey II: Eine neue Ära" in New York

Getty Images Phyllis Logan bei der Premiere von "Downton Abbey II: Eine neue Ära" in New York

