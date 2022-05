Eigentlich gibt es bei Anne Wünsche (30) im Moment allen Grund zur Freude! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht Darstellerin erwartet im Moment ihr drittes Kind: Nach ihren beiden Töchtern Miley und Juna – die die Influencerin aus vorherigen Beziehungen hat – erwartet sie mit ihrem Partner Karim (33) einen Sohn. Zudem will das Paar schon seit Langem zusammenziehen. Jetzt ist Karim auch endlich bei Anne eingezogen – doch die Influencerin war von manchen seiner Sachen nicht so begeistert...

In ihrer Instagram-Story gewährte Anne ihren Fans jetzt einige Einblicke in den Umzug – und dabei machte sie auch ihren Unmut deutlich: Beispielsweise zeigte die 30-Jährige einige gestapelte Umzugskartons, die zwischenzeitlich im Wohnzimmer geparkt wurden. "Wie viele Klamotten kann ein Mann bitte haben?", fragte sich die Schwangere und betonte: "Kurze Verzweiflung meinerseits." Und auch die Soundanlage ihres Freundes war der werdenden Dreifach-Mama in ihrer Wohnung ein Dorn im Auge – das technische Wohnaccessoire sei in ihren Augen nämlich "voll hässlich".

Und auch Karims Prioritäten während seines Einzugs trieben Anne auf die Palme. "Hier steht alles voller Kisten und Zeug – aber er schließt zuerst die Soundboxen an", beschwerte sich die Influencerin. Letztendlich wendete sich aber doch noch alles zum Guten: Beispielsweise integrierte sie den "voll hässlichen" Lautsprecher kurzerhand in ihr Einrichtungskonzept und stattete ihn mit ein paar Dekoelementen aus.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Wohnung während Karims Einzug, Mai 2022

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Karim

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Wohnung während Karims Einzug, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de