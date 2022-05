Kubilay Özdemir und Johannes Haller (34) scheinen aktuell nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen zu sein. Wegen einer vertauschten Sonnenbrille kommt es vor wenigen Tagen zum Streit zwischen dem Unternehmer und dem Bachelor in Paradise-Star. Wie sehr die ganze Situation Johannes und seiner Frau Jessi (32) zu schaffen macht, zeigen die beiden auf ihren Instagram-Accounts. "Ich sag euch, das war nicht lustig! Jemand, der einfach reinkommt, einem viel zu nah kommt und dann noch so tut, als wäre man Freunde, ist eine Sache – aber dann auch noch uns als Familie zu bedrohen, ist einfach zu viel!", berichtet die Ex-Bachelorette.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de