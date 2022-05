Reagiert Juliano Fernandez über? Der Influencer ist eigentlich glücklich an seine Sandra Janina (22) vergeben. Die beiden waren sogar kürzlich zusammen im Liebesurlaub. Doch danach herrschte bei dem Pärchen dicke Luft. Was war passiert? Angeblich besitzt die Blondine einen OnlyFans-Account, von dem sie ihrem Partner nichts verraten hatte. Für Juliano war das Grund genug, die letzte Nacht im Urlaub getrennt zu verbringen und auch öffentlich gegen seine Freundin zu schießen – für seine Fans ein No-Go.

Als der Reality-TV-Star auf Instagram ein neues Bild veröffentlichte, schrieb er dramatisch den Spruch "Das Vertrauen von jemandem zu brechen ist wie ein perfektes Stück Papier zu zerknüllen. Du kannst es glätten, aber es wird nie wieder dasselbe sein" dazu. Eine mögliche Anspielung auf Sandra? Seine Follower finden das alles andere als gut. "Im Ernst jetzt? Ohne mal durchzuatmen, fängst du jetzt öffentlich das Feuern an? Was stimmt mit dir nicht?", fragte ein Fan sauer. Ein anderer ist noch direkter: "Ein Armutszeugnis, so die eigene Frau öffentlich bloßstellen zu wollen", empörte er sich über Julianos Reaktion.

Seine Community warf dem ehemaligen Are You The One?-Teilnehmer vor allem vor, dass er selber ein großes Geheimnis vor Sandra hatte: seine Sterilisation. Ein Follower stellte klar: "Sagt der, der sich hat sterilisieren lassen. Das ist doch viel gravierender als so ein dummes Profil." Davon hatte Juliano seiner Partnerin immerhin kein Wort verraten und sie erfuhr es erst durch ihre gemeinsame Teilnahme bei Temptation Island V.I.P..

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina und Juliano Fernandez, Influencer-Paar

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, März 2022

