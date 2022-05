Gute Neuigkeiten für alle Fans von Hayden Panettiere (32)! Die US-Amerikanerin hatte sich in den frühen 2000er-Jahren einen Namen als Schauspielerin gemacht. In Serien und Filmen wie Heroes oder "Girls United" war die Blondine zu sehen, bis sie sich 2018 schließlich eher aus der Branche zurückzog. Doch jetzt kehrt Hayden auf die große Leinwand zurück – und zwar in einem brandneuen Scream-Film!

Wie The Hollywood Reporter berichtet, soll die Beauty zum Cast des sechsten Streifens der Horrorfilmreihe gehören. Nachdem Hayden bereits 2011 im vierten Teil mitgespielt hatte, soll sie ihre Figur Kirby Reed wieder zum Leben erwecken. Neben der Mutter einer Tochter werden auch Melissa Barrera (31), Jasmin Savoy Brown und Mason Gooding mit von der Partie sein und es mit Ghostface aufnehmen. Im Sommer sollen die Dreharbeiten beginnen.

Erst im Januar war der fünfte Film der "Scream"-Reihe in den Kinos angelaufen. Der Streifen war ein voller Erfolg und spielte über 50 Millionen Euro ein. Anschließend stand schnell fest: Es wird eine weitere Fortsetzung der Killer-Geschichte geben.

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Szene aus "Scream"

Getty Images Hayden Panettiere im Januar 2019

Landmark Media Press and Picture Plakat zu "Scream 5" mit Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, Marley Shelton und Jack Quaid

