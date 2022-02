Horrorfans können sich auf Nachschub freuen! Es ist noch gar nicht so lange her, da feierte der fünfte Scream-Teil sein Debüt auf den Kinoleinwänden. In diesem sind viele Darsteller des Originalcast zu sehen, darunter Courteney Cox (57), Neve Campbell (48) und David Arquette (50). Daneben gab es noch weitere kleine Cameo-Auftritte – wie etwa Drew Barrymore (46), die in einer Anfangssequenz die Schulleiterin spricht. Nun verkündeten die Produktionsfirmen eine freudige Nachricht: "Scream" sechs soll bald in Produktion gehen!

Wie The Hollywood Reporter berichtete, haben sich Paramount und Spyglass darauf geeinigt, den sechsten Teil der Slasher-Reihe noch in diesem Sommer anzugehen. Regie und Drehbuch sollen dabei wieder das Team des fünften Teils übernehmen. Denn dieses habe das "Scream"-Franchise erfolgreich wieder aufleben lassen – rund 54 Millionen Euro spielte der fünfte Film bisher ein. "Mit so talentierten Menschen zusammenzuarbeiten, war der Nervenkitzel unseres Lebens! Wir freuen uns sehr darauf, das nächste Kapitel der 'Scream'-Saga zum Leben erwecken zu dürfen", teilten die Filmemacher in einem offiziellen Statement mit.

Ob sich die Fans auf den sechsten Teil genauso sehr freuen werden wie auf den fünften? In einer Promiflash-Umfrage hatten 197 von 242 Teilnehmenden (81,4 Prozent) vor Kino-Release angegeben, dass sie es kaum erwarten können, den fünften "Scream" zu sehen. Lediglich 45 Teilnehmer (18,6 Prozent) hatten dafür gestimmt, kein Freund von Horrorfilmen zu sein. Vielleicht wird die Vorfreude diesmal wieder ähnlich groß sein!

CapitalPictures Courteney Cox, Jamie Kennedy und Neve Campbell in "Scream"

Landmark Media Press and Picture Plakat zu "Scream 5" mit Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, Marley Shelton und Jack Quaid

CapitalPictures "Scream"-Filmplakat

