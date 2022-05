Hugh Jackman (53) würde gerne wieder zurück in die Manege! Schon im Jahr 2017 schlüpfte der Schauspieler für "The Greatest Showman" in die Rolle des Zirkuspioniers P. T. Barnum und sang sich für den Musicalfilm die Seele aus dem Leib. Dabei wurde er unter anderem unterstützt von Zac Efron (34) und Zendaya Coleman (25). Der Streifen gewann sogar zahlreiche Preise – unter anderem einen Golden Globe und sogar einen Oscar. Sollte ein Sequel des Films geplant sein, ist Hugh mit von der Partie!

Im Interview mit People kam der 53-Jährige auf "The Greatest Showman" zu sprechen. Für eine Rückkehr zu seiner Rolle wäre Hugh auf jeden Fall zu haben. "Ich bin immer offen, wenn sie mit einer guten Idee auf mich zukommen. Ja, ich bin offen", verriet der Filmstar. Gegen Sequels hat er offenbar ohnehin nichts einzuwenden, wie seine wiederholte Darstellung in den X-Men-Filmen zeigt. "Nicht mehr als neun Filme!", scherzte der zweifache Vater.

Mit seiner Meinung zu einer "The Greatest Showman"-Fortsetzung steht Hugh nicht allein da. Auch Michelle Williams (41), die in dem Kinohit seine Frau verkörpert, wäre mit dabei, wie sie Variety verriet. "Dieser Film hat so vielen Menschen Freude bereitet", schwärmte die Ex von Heath Ledger (✝28).

Getty Images Hugh Jackman bei der "The Front Runner"-Premiere in Toronto im September 2018

Getty Images Hugh Jackman, 2019 in New York City

ZUMAPRESS.com / MEGA Hugh Jackman und Michelle Williams in "Greatest Showman"

