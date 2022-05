Alles was zählt-Fans aufgepasst! Erol Sander (53) hatte bei der beliebten Daily im vergangenen Sommer eine Gastrolle übernommen: Während der Jubiläumswoche war er Ende August als Ganove Frank Giese zu sehen – und bereitete den Steinkamps eine Menge Ärger! Wer den Serien-Unhold seitdem schmerzlich vermisst hat, darf jetzt jubeln: Denn Erol wird bald wieder in die Figur schlüpfen und zur Show zurückkehren!

Das Serien-Comeback gab jetzt RTL bekannt: "Erol Sander steht ab Folge 3952 wieder für 'Alles was zählt' vor der Kamera." Demnach werde seine Rolle Frank Giese ab dem 30. Mai wieder in Erscheinung treten – und vermutlich erneut dunkle Machenschaften aushecken: Denn in der Vergangenheit schreckte der Halunke auch vor Erpressung und Geiselnahme nicht zurück.

Dass ihm der Job in der Vorabendserie Spaß gemacht hat, ließ Erol beim AWZ-Jubiläum auch gegenüber Promiflash durchscheinen. Eine Rückkehr in die Rolle konnte er sich schon damals gut vorstellen: "Also wenn es sich ergibt und ich Zeit finde, dann mache ich das auf jeden Fall."

TVNOW / Julia Feldhagen Justus (Matthias Brüggenolte), Frank Giese (Erol Sander), Marc Giese (Maurice Pawlewski) in AWZ

TVNOW / Julia Feldhagen Erol Sander, Schauspieler

Getty Images Erol Sander, Dezember 2013

