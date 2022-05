Fiona Erdmann (33) hat eine turbulente Entbindung hinter sich! Vor wenigen Tagen ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin zum zweiten Mal Mutter geworden: Nach der Geburt ihres Sohnes Leo im Jahr 2020 durften sie und ihr Partner Moe eine kleine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Da sich die Kleine im Bauch allerdings nicht drehen wollte, musste sie per Notkaiserschnitt geholt werden. "Ich lag schon volles Programm in den Wehen. Meine Fruchtblase ist geplatzt, während ich unser Bett beziehen wollte und die erste Nacht in unserem Haus schlafen wollte", verriet die Dubai-Auswanderin in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de