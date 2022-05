Leni Klum tritt in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter Heidi (48)! Die 18-Jährige legte Ende 2020 einen Raketenstart ins Modelbusiness hin: Gemeinsam mit der ehemaligen Victoria's Secret-Beauty hat der Teenie das Cover des Modemagazins Vogue geziert. Daraufhin folgten große Shooting- und Laufstegjobs. Jetzt eifert die Jugendliche ihrer Mama auch in Sachen Fashion nach: Leni schlüpfte nämlich kurzerhand in eines von Heidis Kleidern – und zwar für ein ganz besonderes Event!

Auf Instagram teilte Leni jetzt eine ganze Reihe von Fotos, auf denen sie in Heidis edler Robe für die Kamera posiert: Auf den Schnappschüssen trägt die Beauty das trägerlose schwarze Abendkleid aus fließendem Satin. Dazu kombinierte sie eine filigrane Halskette und eine mit Glitzersteinen besetzte Handtasche. "Abschlussball in Mamas Kleid", schrieb die 18-Jährige stolz.

Dass sich Leni am Tag ihres Abschlussballs für Heidis Kleid entschied, freute die Familienmutter wohl besonders. Sie kommentierte den Netzbeitrag mit einem verliebten Emoji. Heidi hatte das Satinkleid 1998 zu einer Comedy-Veranstaltung getragen.

Instagram / leniklum Heidi Klum mit ihrer Tochter Leni, 2022

Instagram / leniklum Leni Klum im Mai 2022

Getty Images Heidi Klum im April 2022 in Pasadena

