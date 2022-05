Laura Maria Rypa (26) redet Klartext. Seit einigen Tagen spekulieren die Fans der Influencerin darüber, ob sie wieder mit ihrem Ex Pietro Lombardi (29) anbandelt. Doch wie kam es dazu? Die Anhänger der Netz-Bekanntheit wollen Indizien entdeckt haben, die dafür sprechen würden, dass sich die beiden wieder treffen – sowohl auf ihrem Social-Media-Account als auch auf dem des Sängers. Nun verriet Laura, ob sie wieder vergeben ist.

Im Rahmen eines Q&A auf Instagram sprach die 26-Jährige offen darüber, ob es derzeit einen Mann in ihrem Leben gibt. "Ich hab mich vor einigen Monaten schon dazu geäußert und gesagt, dass ich in Zukunft einige Dinge privat halten möchte. Sei es, ob ich einen neuen Partner habe, oder sonstiges", teilte Laura ihren Followern mit. Sie hoffe darauf, dass ihre Anhänger ihre Privatsphäre respektieren werden.

Dennoch heizt die Influencerin selbst die Gerüchteküche immer wieder an. So teilt sie in ihrer Story gelegentlich Schnappschüsse, die darauf hinweisen, dass sie sich in der Nähe von Pietro befindet. Zuletzt war Laura offenbar beim Dreh für die neue Show des 29-Jährigen dabei. In der Instagram-Story von Cristobal Galvez, der ebenfalls bei den Aufnahmen anwesend war, sah man den Social-Media-Star im Hintergrund.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Ex-Freundin Laura, Oktober 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Netz-Bekanntheit

Instagram / _cristobalmusic_ Cristobal Galvez bei den Aufnahmen für Pietro Lombardis Show mit Laura Maria Rypa im Hintergrund

