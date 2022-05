Tragische News aus der Schauspielwelt: Marnie Schulenburg ist gestorben. Die US-Amerikanerin ist vor allem durch ihre Rolle als Alison Stewart in der Soap "As the World Turns" bekannt geworden. Im Jahr 2006 zog sie extra nach New York, um ihren Wunsch, Schauspielerin zu werden, zu erfüllen. Ihr letzter TV-Auftritt war 2019 in dem politischen Drama "The Good Fight". Nun wurden aber traurige Nachrichten publik. Marnie ist im Alter von 37 Jahren verstorben.

Das berichtet unter anderem The Sun. Sie sei vergangenen Dienstag verstorben. Vor rund zwei Jahren wurde bei Marnie Brustkrebs diagnostiziert – fünf Monate nach der Geburt ihrer kleinen Tochter Coda. Sie verlor den Kampf gegen den Krebs nun jedoch – und wurde nur 37 Jahre alt. Sie hinterlässt nicht nur ihr Kind, sondern auch ihren Ehemann, den Schauspieler Zack Robidas.

Er meldete sich noch nicht zum Tod seiner Frau. Aus ihrer Krankheit machte Marnie kein Geheimnis. Auf Social Media postete sie stets Updates bezüglich ihrer Gesundheit. Erst zum Muttertag am 08. Mai meldete sie sich bei ihren Fans: "Vergesst nicht, dass nichts von Dauer ist", fand sie emotionale Worte.

Marnie Schulenburg, Schauspielerin

Marnie Schulenburg, Schauspielerin

Marnie Schulenburg mit ihrer Tochter

