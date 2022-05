Heidi Klum (48) und Tom Kaulitz (32) sind nach wie vor verrückt nacheinander! Rund vier Jahre ist es inzwischen her, dass die Germany's next Topmodel-Chefin und der Tokio Hotel-Gitarrist ihre Fans mit ihrer Beziehung überrascht haben. Inzwischen sind die zwei verheiratet und führen offenbar eine superglückliche Ehe – zumindest stellen sie ihre heiße Liebe nur allzu gerne in der Öffentlichkeit zur Schau: Auf neuen Turtelfotos lässt Heidi sich von ihrem Tom in den Po kneifen...

Nachdem sie am Wochenende zusammen die Billboard Music Awards in Las Vegas besucht hatten, befinden die zwei sich offenbar immer noch in der Stadt, die niemals schläft. Von dort aus postete die 48-Jährige jetzt ein paar Schnappschüsse mit ihrem Liebsten auf Instagram: Heidi und Tom posieren total verliebt auf einem Balkon über dem Wasser. Die Beauty schmiegt sich hier eng an ihren Göttergatten, der das Ganze sichtbar genießt – und seiner Frau genüsslich an den Hintern fasst. Das Model betitelte die heiße Bilderreihe schlicht mit "Date Night".

Für ihren romantischen Abend mit Tom hatte Heidi sich mächtig herausgeputzt: Die GNTM-Chefin trug ein hautenges, superkurzes Lederkleid mit freizügigen Cut-outs am Dekolleté und an der Seite – so brachte das Dress ihre schlanke Figur und ihren fitten Body perfekt zur Geltung. Dazu kombinierte Heidi Sandaletten und eine Clutch. Ihre offenen Haare rundeten den sexy Vamp-Look perfekt ab.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Mann Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

