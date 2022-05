Hat Bishop Nehru für sein neues Musikvideo etwa Drogen ausprobiert? Schon im Alter von 13 Jahren begann der in New York lebende Rapper eigene Songs zu schreiben. Seitdem hat er sich eine große Community aufgebaut und begeistert im Netz regelmäßig rund 51.200 Follower mit seinen musikalischen Werken. Doch nun muss der "Driftin'"-Interpret heftige Kritik einstecken. In seinem neuen Musikvideo scheint es nämlich so, als würde sich Bishop Nehru vor laufender Kamera Heroin injizieren.

Auf seinem Twitter-Account veröffentlichte der 25-Jährige nun einen kurzen Clip sowie den Link zum fertigen Musikvideo. Passend zum Titel des Tracks "Heroin Addiction" (zu Deutsch: "Heroinabhängigkeit") ist der Künstler dabei zu sehen, wie er mit einem Pulver hantiert, dass er sich schließlich in erhitzter Form in den Arm zu spritzen scheint. Zu Beginn des Videos schreibt Bishop Nehru: "Am 21. März 2022 habe ich beschlossen, mich dabei zu filmen, wie ich Heroin probiere, um die kurzfristigen Nebenwirkungen zu dokumentieren." Unter dem Post lässt sich zudem ein Disclaimer finden, dass es sich bei dem Clip nur um ein "künstlerisches Projekt" handle – und tatsächlich bei genauer Betrachtung fällt auf, dass die Spitze nicht in Bishop Nehrus Arm steckt.

Bei den Fans des Rappers und unzähligen weiteren Nutzern im Netz kommt das Video jedoch alles andere als gut an. "Du brauchst Hilfe, bitte sprich mit jemandem" oder: "Dieser Scheiß wird Leute rückfällig werden lassen", lauten nur einige der erbosten Kommentare auf Twitter. "Auch wenn das offensichtlich ein Fake ist, werden viele junge, beeinflussbare Kinder das sehen. Das ist nicht der richtige Weg, Mann", ärgerte sich ein weiterer.

Anzeige

Musikvideo: "Bishop Nehru" mit "Heroin Addiction" Bishop Nehru, Rapper

Anzeige

Instagram / bishopnehru Bishop Nehru, Musiker

Anzeige

Instagram / bishopnehru Bishop Nehru im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de