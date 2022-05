Sie kennt keine Grenzen. Shauna Coxsey (29) ist eine britische Profikletterin. In ihrer Karriere konnte sie bereits den ein oder anderen Erfolg feiern. So wurde die Blondine Weltcupsiegerin im Bouldern und nahm an den Olympischen Spielen in Tokyo teil. Aber auch privat läuft es bei der 29-Jährigen rund: Shauna ist im neunten Monat schwanger – kein Grund für sie, das Klettern an den Nagel zu hängen.

Im Interview mit dem Guardian erzählte die Britin nun, dass ihr zurzeit viel Hass entgegenschlägt, da sie trotz ihrer voranschreitenden Schwangerschaft weiter klettert. "Ich bin eine schwangere Frau, die Entscheidungen trifft", erklärte Shauna. Immerhin sei sie ein Profi und könne das Risiko einschätzen. "Es ist wichtig, diese positiven Erfahrungen zu teilen. Es ist ja nicht so, dass wir alle neun Monate lang auf dem Sofa sitzen müssen", führte sie weiter aus.

Shauna berichtete außerdem von der Erfahrung einer Freundin, die mit dem Klettern aufgehört hatte, weil sie die Verurteilungen nicht mehr ertrug. "Dass jemand etwas aufgibt, was er liebt, nur weil er verurteilt wird – es ist so traurig, dass so etwas immer noch vorkommt", ärgerte sich die Profisportlerin.

Shauna Coxsey, 2021 in Tokio

Shauna Coxsey, Mai 2022

Shauna Coxsey, März 2022

