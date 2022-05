Brian Austin Green (48) ging es schon mal besser! Der Schauspieler ist seit 2020 mit der Profitänzerin Sharna Burgess (36) happy. Im Februar dieses Jahres verkündete das Pärchen außerdem niedliche Neuigkeiten: Es erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Die Dancing with the Stars-Tänzerin präsentiert im Netz regelmäßig ihre wachsende Babykugel. Die Beauty und ihr Liebster fiebern der Geburt ihres Babys freudig entgegen. Diese besondere Reise kann Brian jedoch offenbar nicht so wirklich genießen: Er hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen!

Im Interview mit Good Morning America sprach der ehemalige 90210-Star nun über seinen körperlichen Zustand. Brian leidet seit Februar an einer Reizdarmerkrankung und das sei für ihn "eine wirklich harte Erfahrung". Neben Fieber und starken Bauchschmerzen gehört auch ein rapider Gewichtsverlust zu den Nebenwirkungen der Erkrankung. Im April ging es ihm so schlecht, dass er nur im Bett liegen konnte. Seine schwangere Freundin fühlte sich in dieser Zeit hilflos: "Es war beängstigend. Mir war nicht klar, wie lähmend so was wäre, bis ich ihm dabei zusehen musste, wie er so viel an Gewicht verlor."

Um wieder gesund zu werden, verzichtet Brian derzeit auf Milchprodukte sowie alles, was Gluten beinhaltet. "Solange ich Dinge zu mir nehme, von denen mein Körper nicht denkt, dass ich ihn damit vergifte, wehrt er sich nicht", erklärte der Ex-Mann von Megan Fox (36) in dem Interview.

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess im März 2022

Instagram / brianaustingreen Die Tänzerin Sharna Burgess und ihr Partner Brian Austin Green

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green im Juli 2020

