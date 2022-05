Sie zeigt stolz ihre wachsende Körpermitte! Wie verliebt Brian Austin Green (48) und seine Sharna Burgess (36) sind, teilte der Ex von Megan Fox (35) Anfang 2021 erstmals mit einem niedlichen Kussfoto der beiden im Netz. Im Februar verkündeten der 90210-Star und die Dancing with the Stars-Tänzerin dann die erfreulichen Nachrichten mit ihren Fans: Die zwei erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs und werden Eltern eines Sohnes. Sharna kann sich sogar schon über eine niedliche Babykugel freuen.

Auf ihrem Social Media versorgt Sharna ihre Fans immer mal wieder mit niedlichen Einblicken in ihren Alltag. Wie happy die 36-Jährige mit ihrem immer praller werdenden Bäuchlein ist, teilte sie nun total stolz mit ihrer Community. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Sharna am Donnerstag einen niedlichen Clip, auf dem sie ihre Babykugel in einem eng anliegenden Kleid in Szene gesetzt hatte. "Verrückt", flüsterte sie in dem Video, während sie ihre Hände immer wieder liebevoll auf ihren Bauch legte.

Vor einigen Wochen bemerkte die Beauty bereits, dass ihr Sohnemann seinem Vater vor allem in einer bestimmten Charaktereigenschaft ähnelt. "Jedes Mal, wenn ich meinen Bauch filmen will, wenn er sich bewegt, hört er auf! Er ist komplett kamerascheu! Er kommt nicht nach seiner Mutter – er kommt definitiv nach seinem Vater!", witzelte sie im Netz.

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess und Brian Austin Green im Juli 2021

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess im März 2022

Instagram / sharnaburgess Brian Austin Green und Sharna Burgess im Juli 2021

