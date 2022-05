Fiona Erdmann (33) gibt ein Update! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist erst vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Mama geworden: Gemeinsam mit ihrem Partner Moe begrüßte sie eine kleine Tochter auf der Welt. Im Netz hält die Influencerin ihre Fans stetig auf dem Laufenden, was die Entwicklung des Kindes angeht. Nun ist sie erleichtert: Fionas Baby hat an Gewicht zugelegt!

In ihrer Instagram-Story gab die Dubai-Auswanderin ein Update. Im Krankenhaus ließ Fiona abchecken, ob mit ihrer Tochter und der Entwicklung alles in Ordnung ist. "Die kleine Maus braucht nur noch 20 Gramm und sie hat ihr Geburtsgewicht zurück!", berichtete sie danach stolz. Nach der Geburt ist es nicht unüblich, dass Babys erst einmal abnehmen. Daher ist Fiona froh, dass die Kleine nur wenige Tage nach der Entbindung ihr Gewicht steigert.

Aber nicht nur bei ihrer Tochter, dessen Name Fiona noch nicht verraten will, läuft alles gut. Auch die Narbe, die sie selbst durch den Notkaiserschnitt bekommen hat, ließ sie checken. "Auch bei mir ist alles fein. Meine Narbe verheilt super und sieht sehr gut aus", teilte die 33-Jährige mit.

Vera Bojarinzew Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Mai 2022

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Januar 2022

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im Jahr 2017 in Dubai

