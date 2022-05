Josephine Welsch (29) teilt ihr neues Liebesglück! Im Sommer 2021 trennten sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und Robert Dallmann. Trotz drei gemeinsamer Kinder führten sie eine ordentliche Schlammschlacht. Im Netz war die Influencerin inzwischen aber turtelnd mit einem anderen Mann zu sehen. Tatsächlich scheint sich zwischen den beiden etwas zu entwickeln: Josephine sprach jetzt zum ersten Mal über ihren neuen Lover.

Nachdem es in ihrem Haus gebrannt hat, steckt die 30-Jährige derzeit mitten im Chaos und lässt ihre Follower auch daran teilhaben. In ihrer Instagram-Story erklärte Josephine nun: Sie macht all das nicht alleine. "Ich bin unglaublich dankbar, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der mich die ganze Zeit unterstützt und vor allen Dingen mich immer wieder erdet." Besonders in dieser Zeit weiß die Dreifach-Mama das zu schätzen. "Ansonsten wäre ich schon durchgedreht", merkte sie an.

Ihre Follower scheint das Liebesglück auf jeden Fall zu erfreuen. In der Kommentarspalte eines Instagram-Beitrags von Promiflash schrieb ein User: "Ist doch schön, wenn sie glücklich ist nach den Geschichten mit dem Ex. Gönn ich ihr und er scheint gut klarzukommen mit den Kids." Dem konnte sich ein weiterer Nutzer nur anschließen: "Ich gönne es ihr von Herzen."

