Britney Spears (40) zeigt sich mal wieder von ihrer besten Seite. Auf Instagram begeistert die Sängerin regelmäßig rund 41,2 Millionen Abonnenten. Neben Einblicken in ihren Alltag veröffentlicht die "Toxic"-Interpretin jedoch auch immer wieder freizügige Fotos von sich. So rekelte sie sich im März beispielsweise hüllenlos am Strand. Augenscheinlich hat sie daran auch echten Gefallen gefunden. Denn nun postete Britney ein neues Nacktpic.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Verlobte von Sam Asghari (28) jetzt den heißen Schnappschuss von sich, auf dem sie komplett entblößt posiert. Eine ihrer Brüste bedeckt die 40-Jährige dabei mit einer Hand, während ihr Intimbereich durch ein rosa Herz-Emoji versteckt wird. Offenbar wollte sich Britney jedoch nicht mit einer Version des Fotos zufriedengeben, denn sie veröffentlichte zwei weitere Versionen des Bildes: Eine in Schwarz-Weiß und eine andere mit einem hellen Filter.

Bei den Fans der Musikerin schien das Nacktfoto sehr gut anzukommen. "Ich bin so froh für dich! Mach was immer du willst mit deiner Freiheit", schrieb zum Beispiel ein Follower. Selbst Demi Lovato (29) schien an der Aufnahme Gefallen gefunden zu haben, denn der ehemalige Disney-Kinderstar schrieb begeistert: "Du bist wunderschön, Britney". Doch auch einige kritische Kommentare fanden sich unter dem Post. "Mach dir einen OnlyFans-Account und bring es hinter dich" oder "Was machst du denn da?", lauteten einige Nachrichten.

Instagram / britneyspears Britney Spears im März 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

