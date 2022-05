Paulina Ljubas (25) freut sich auf die Bachelorette! Am Dienstag wurde endlich verkündet, wer die neue Singledame sein wird: Sharon Battiste wird in diesem Jahr als Rosenverteilerin an den Start gehen und so einigen Teilnehmern den Kopf verdrehen. Viele Stars aus dem Rosenkosmos zeigten sich bereits total begeistert von der Schauspielerin – so auch ihre einstige Köln 50667-Kollegin: Paulina freut sich auf Sharons lustige Art!

Paulina feiert die Wahl der neuen Junggesellin – und kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Ich habe Sharon immer als unheimlich liebe, offene und warmherzige Freundin sowie Arbeitskollegin wahrgenommen, deswegen freue ich mich umso mehr, sie bald als Bachelorette auf RTL zu sehen", verriet die Teilnehmerin der vergangenen Temptation Island V.I.P.-Staffel gegenüber Promiflash. "Sie ist eine wunderschöne starke Frau und ich bin mir sicher, sie wird uns sehr gute Unterhaltung mit ihrer lustigen Art bieten", freute sie sich über ihre ehemalige Schauspielkollegin.

Ähnlich sehen es auch andere von Sharons ehemaligen TV-Kollegen: "Sie hat es verdient", erklärte der Serien-Darsteller Patrick Beinlich (32) gegenüber Promiflash. "Sie wird keine Show spielen und auch zeigen, dass sie Ecken und Kanten hat. Sie ist einfach authentisch", stellte Mandy-Kay Bart im Interview ebenfalls klar.

RTL / René Lohse Sharon Battiste, Bachelorette 2022

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im Dezember 2021

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste, Bachelorette 2022

