Er hatte von Anfang an Zweifel. Gegenwärtig kämpft Johnny Depp (58) vor Gericht gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) wegen Verleumdung. Die Aquaman-Darstellerin hatte in der Washington Post einen Meinungsartikel veröffentlicht, in dem sie sich als Opfer häuslicher Gewalt darstellte. Die beiden lernten sich 2011 am Set eines gemeinsamen Drehs kennen, vier Jahre später folgte schließlich die Hochzeit. Doch die Ehe hielt nicht lange, bereits nach knapp über einem Jahr reichte Amber die Scheidung ein. Wie jetzt bekannt wurde, hatte Johnny von Anfang an Bedenken, was die Ehe angeht.

Der Psychiater des "Fluch der Karibik"-Schauspielers, Dr. Alan Blaustein, hat jetzt vor Gericht seine Aussage gemacht. Dort behauptete der Zeuge, dass der damals 51-jährige Johnny aufgrund des großen Altersunterschieds Bedenken hatte, die zu dieser Zeit 29-jährige Amber zu heiraten. Bereits zu Beginn schien der Hollywoodstar also an seiner früheren Beziehung gezweifelt zu haben.

Amber ging es wohl ähnlich, jedoch aus anderen Gründen: Auf ihrer Verlobungsparty im Frühjahr 2014 soll die Schauspielerin kalte Füße bekommen haben."Bevor Amber Johnny kennenlernte, war sie einfach ein supercooles Hipster-Girl, das mit Mitbewohnern zusammenlebte und Frauen datete. Auf der Verlobungsfeier sah sie sich die Szenerie an und dachte wohl: 'Was tue ich hier?' Sie konnte nicht glauben, dass das jetzt ihr Leben war", verriet damals ein Insider.

