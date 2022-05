Karim El Kammouchi (33) synchronisierte in seinem beruflichen Leben ganz besondere Rollen. Der Synchronsprecher erwartet aktuell mit seiner Partnerin Anne Wünsche (30) ihr erstes gemeinsames Kind. Im Gegensatz zu seiner Freundin thematisiert er jedoch nicht sein Privatleben in aller Öffentlichkeit. Auf seinem Instagram-Kanal spricht der gebürtige Münchner mal gelegentlich über seine Arbeit – und die ist offenbar ganz vielseitig. Karim synchronisierte sogar mal Dudley Dursley aus Harry Potter!

Wie Karims Homepage karim-el-kammouchi.de zu entnehmen ist, sprach er im Jahr 2008 die Rolle des Dudley Dursley für "Harry Potter und der Orden des Phönix" ein. Dudley ist als Harrys unliebsamer Cousin bekannt, der von Schauspieler Harry Melling (33) verkörpert wird. Bei den Dursleys muss der Zauberer jedes Jahr die Sommerferien verbringen, bis er zurück nach Hogwarts kann. Dudley ist zu Beginn des fünften Teils der Verfilmung der Romanreihe zu sehen, als Dementoren ihn und Harry auf einem Spielplatz angreifen, woraufhin Harry sie mit einem Patronus-Zauber vertreibt.

Vergangenes Jahr feierten die "Harry Potter"-Stars anlässlich 20-jährigen Jubiläums der Filmreihe eine große Reunion, die auf der Streamingplattform HBO ausgestrahlt wurde. In der Show enthüllte zum Beispiel Hermine-Granger-Darstellerin Emma Watson (32), wie komisch es für sie war, ihren Kollegen Rupert Grint (33) in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2" zu küssen – denn Rupert sei wie ein Bruder für sie. "Es fühlte sich einfach falsch an", meinte sie bei der Reunion "20. Jubiläum von Harry Potter: Rückkehr nach Hogwarts".

Getty Images Harry Melling, Schauspieler

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Karim

Getty Images Der "Harry Potter"-Cast im Juli 2011 in New York

