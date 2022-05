Wird sie jetzt zum neuen Hollywood-Star? 2019 wurde bekannt, dass eines der beliebtesten Kinderspielzeuge zum Leben erweckt wird. In Zusammenarbeit mit dem Filmstudio Warner Bros. will der Spielzeughersteller Mattel einen Barbie-Film produzieren. Die Hauptrolle der blonden Schönheit wird in dem Streifen Margot Robbie (31) übernehmen. Ken soll von dem Filmstar Ryan Gosling (41) verkörpert werden. Nun wurde verkündet: Auch Dua Lipa (26) wird in dem Barbie-Spielfilm zu sehen sein.

Bereits 2021 stand die Sängerin für einen Film vor der Kamera. Mit ihrer Performance in "Argylle" scheint die Musikerin als Schauspielerin überzeugt zu haben. "Sie war wirklich beeindruckend in 'Argylle' und das hat sich in Hollywood herumgesprochen", verriet ein Insider gegenüber The Sun. "Auch wenn 'Argylle' ein großer Film ist, wird 'Barbie' der Durchbruch für Dua sein, da es um den Film einen großen Hype gibt", betonte die Quelle.

Laut dem Informanten stehe der "Levitating"-Interpretin schon jetzt eine große Karriere in der Filmbranche bevor. "Dua beweist schnell, dass in ihr weit mehr steckt, als nur ein Popstar zu sein", erzählte der Insider. Neben der 26-Jährigen werden auch Will Ferrell (54) und Saoirse Ronan (28) für die Barbie-Verfilmung vor der Kamera stehen.

Getty Images Dua Lipa, November 2019

Getty Images Dua Lipa, Musikerin

Getty Images Dua Lipa bei der Versace Fashionshow, 2021

