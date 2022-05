Kurz vor dem großen Tag ist auch die Mutter der Braut in bester Laune! Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) sind bereits den Bund der Ehe eingegangen. Im kleinen Kreise in Santa Barbara gaben sie sich das Jawort – wohl, um dann endlich ihre große Hochzeit in Italien feiern zu können. Diese soll schon dieses Wochenende stattfinden. Ein Indiz dafür ist, dass auch Kourts Mutter Kris Jenner (66) bereits dort ist: Und Kris kommt auf diesen Pics aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus!

Paparazzi erwischten die 66-Jährige nun in der traumhaften Stadt Italiens. Entspannt und vor allem mit einem breiten Grinsen flaniert Kris durch Portofino – von Hochzeitsstress keine Spur! Ihre älteste Tochter Kourtney wird ihre Liebe mit dem Blink-182-Schlagzeuger besiegeln. Ihr Ex Scott Disick (38), mit dem sie jahrelang zusammen gewesen ist und drei gemeinsame Kinder hat, ging nie vor der Beauty auf die Knie.

Dass Kourtney so happy mit ihrem Travis ist, scheint Scott auch gegen den Strich zu gehen. Mehrere Insider betonten bereits, dass er mit ihrem neuen Liebesglück wohl zu knabbern habe. Und auch Khloé Kardashian (37) mutmaßte kurz nach den Liebesnews: "Er wird es schwer haben." Kourtney lud ihn wohl auch nicht zur Feier ein.

Oliver Palombi / MEGA Kris Jenner im Mai 2022

Backgrid / Actionpress Kourtney Kardashian und Travis Barker bei ihrer Hochzeit, Mai 2022

Getty Images Scott Disick im Februar 2019 in San Diego

