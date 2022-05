Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) wollen noch einmal im großen Rahmen Ja sagen. Vor wenigen Tagen gaben sich die Unternehmerin und der Blink-182-Schlagzeuger in Santa Barbara das Eheversprechen. Im kurzen Brautkleid mit Schleier trat die dreifache Mutter vor den Traualtar. Doch wie mehrere Insider nun verrieten, folgt auf die Eheschließung im kleinen Kreis noch eine große romantische Hochzeitsfeier.

Wie TMZ berichtete, stecke das Paar bereits mitten in der Planung. Personen, die der 43-Jährigen und dem Musiker nahestehen, plauderten gegenüber dem Nachrichtenportal aus, dass das frischvermählte Paar noch an diesem Wochenende in Portofino erneut heiraten wird. Unter den Gästen sollen sich neben den Kindern der beiden sowie Kourtneys Mutter und Schwestern auch Freunde und Travis' Bandkollegen befinden.

Zudem verrieten die Quellen, dass das Ehepaar für die Feierlichkeiten ein Schloss angemietet habe, das mit einem Blick auf den Hafen der italienischen Stadt bezaubert. Dort seien bereits zahlreiche Dekorateure damit beschäftigt, die Location für die Hochzeit herzurichten, das Gelände werde von Sicherheitsleuten überwacht. Auch Kourtneys Mutter Kris Jenner (66) wurde bereits in Portofino gesichtet.

Backgrid / Actionpress Kourtney Kardashian, Mai 2022

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im April 2022 in Las Vegas

MEGA Kris Jenner in Portofino, Mai 2022

