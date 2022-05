Seit einigen Monaten reden die Zwillinge Bill (32) und Tom Kaulitz (32) in ihrem gemeinsamen Podcast über ihr ganz privates Leben! In einer früheren Folge zog der Tokio Hotel-Sänger Bill über Schauspieler Jared Leto (50) her und bezeichnete dessen Haus als "Schandfleck unserer Nachbarschaft". Nach den ersten Reaktionen ruderte Bill jetzt aber zurück und stellte in einer aktuellen Episode klar: Er meinte es nicht so!

"Ich mache mir so langsam Sorgen um mein Image!", witzelte Bill in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Während der 32-Jährige in einer vorangegangenen Folge betonte, dass ihm das Anwesen des Suicide Squad-Schauspielers negativ in der Nachbarschaft auffällt, behauptete Bill jetzt das Gegenteil: "Das Haus von ihm muss man sich wie eine alte Fabrik vorstellen – der hat ein ganz cooles Haus, man darf das jetzt nicht falsch verstehen!"

Für Bill ist der 50-Jährige ein origineller Kopf, der sein auffälliges Haus als "Creative Space" nutzt. Weiterhin betonte der Schwager von Heidi Klum (48), dass Jared ein ganzer netter Typ sei! "Über den kann man nichts Schlechtes sagen und das meine ich auch so", fasste der "White Lies"-Interpret zusammen.

Instagram / heidiklum Bill und Tom Kaulitz

Getty Images Schauspieler Jared Leto im März 2022

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Musiker

