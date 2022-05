Tom Kaulitz (32) lebt offenbar auf großem Fuß! Mit seinem Bruder Bill (32) plaudert der Tokio Hotel-Star in seinem Podcast gerne aus dem Nähkästchen. Dabei bekamen schon einige Promis ihr Fett weg – unter anderem Jared Leto (50) und auch der einstige US-Bachelor Colton Underwood (30). Nun kamen die Zwillinge aber auf das Thema Geld zu sprechen. Dazu hat der Gitarrist eine ganz eigene Einstellung: Eine Million Euro sind für ihn offenbar nur Kleingeld!

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" wurden die Twins gefragt, welche unangenehmen Situationen sie für eine Million Euro in Kauf nehmen würden. Tom fackelte bei dieser Frage nicht lange: nämlich gar keine. "Mit einer Million Euro – das ist ein bisschen das Problem für mich. Ich habe darüber nachgedacht, aber was willst du machen mit einer Million", fragte er sich, ehe ihm selbst auffiel: "Also, das klingt jetzt ein bisschen..." Auch sein Bruder legte ihm ans Herz, an diesem Punkt abzubrechen. "Tom, das kommt jetzt ganz falsch", lachte Bill.

An Toms dekadentem Lebensstil hat sicherlich auch seine Frau Heidi Klum (48) mitgewirkt. Das Model ist laut Vermögen Magazin eine absolute Großverdienerin. Für ihre Tätigkeit in der Show Germany's next Topmodel soll die gebürtige Bergisch Gladbacherin stolze 10 Millionen Euro Gage bekommen.

Bill und Tom Kaulitz im Mai 2022

Bill und Tom Kaulitz

Heidi Klum und Tom Kaulitz

