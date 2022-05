Yeliz Koc (28) hat nach dem Playboy-Shooting neue Zukunftspläne! Aktuell ziert die Influencerin die Juni-Ausgabe des Playboys – womit sie jedem zeigen wollte, wie wohl sie sich nach der Geburt ihrer kleinen Tochter Snow fühlt! Mit dem Akt-Shooting ging die Hannoveranerin über ihre eigenen Grenzen hinaus und erfüllte sich damit einen langjährigen Traum. Aber wie geht es jetzt für sie weiter? Yeliz verriet, welche Zukunftspläne sie hat!

Konkrete Projekte erwähnte der Reality-TV-Star bis jetzt nicht, allerdings gibt es eine bestimmte Sendung, an der Yeliz gerne teilnehmen würde. "Ich will alles mitnehmen, worauf ich Bock habe. Ich habe aber auch ein Traumformat [...], das Dschungelcamp!", verriet die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (30) gegenüber dem Playboy. Und sie erklärte auch, warum: "Alles, was dort passiert, berührt meine größten Ängste. Die ganzen Viecher, draußen zu schlafen, kein Essen zu haben. Ich liebe Herausforderungen!"

Bekannt wurde die 28-Jährige durch ihre Teilnahme an der achten Staffel des Dating-Formats Der Bachelor – und sie blieb nicht zuletzt wegen der Ohrfeige, die sie Rosenkavalier Daniel Völz (37) verpasste, in Erinnerung. Darauf folgte Bachelor in Paradise, wo Yeliz ihren heutigen Ex-Freund Johannes Haller (34) kennenlernte. Mit ihm nahm sie 2019 am Sommerhaus der Stars teil. Aktuell ist sie bei Kampf der Realitystars zu sehen.

