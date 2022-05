Heute findet die Hochzeit von Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) im italienischen Portofino statt! Nicht nur der Karashian-Clan ist inzwischen in Italien eingetroffen. Auch die ersten Hochzeitsgäste wurden bereits gesichtet. All sie wollen gemeinsam mit Travis und Kourtney ihre Liebe zelebrieren. Promiflash fasst für euch zusammen, welche aktuellen Infos es zur Hochzeit gibt. Unter anderem wurde bereits Megan Fox (36) gesichtet, die Gast auf der Hochzeit sein soll!

Wie Paparazzi-Fotos zu entnehmen ist, versuchte Megan sich in Portofino möglichst bedeckt zu halten, als sie an den Fotografen vorbei lief. Die Schauspielerin trug eine schwarze Jogginghose und zog sich ihre Baseball-Kappe ins Gesicht. Dennoch ist sie auf den Aufnahmen deutlich zu erkennen. Megan und ihr Verlobter Machine Gun Kelly (32) sind gut mit Travis und Kourtney befreundet – überraschend ist es daher nicht, dass das Paar zur Hochzeit eingeladen ist. Im Gegensatz zu Megan fehlt von Machine Gun Kelly bisher aber jede Spur.

Außerdem soll laut Hello! Gerüchten zufolge Superstar Beyoncé (40) auf dem Weg nach Italien gemacht haben, um bei Travis und Kourtneys Hochzeit zu sein. Angeblich wurde sie dabei gesehen, wie sie in Portofino in ein Hotel eincheckte. Ob Beyoncé tatsächlich vor Ort sein wird und eventuell sogar performen wird, wird sich noch herausstellen. Kourtney und Travis sollen für ihre Gäste ein ganzes Schloss angemietet haben, um ihre Hochzeit darin zu feiern.

Daily Mail berichtet ebenfalls, dass die Feier von der Luxusmarke Dolce & Gabbana gesponsert werde. Die Kardashians und Jenners sollen wiederholt in luxuriösen Dolce & Gabbana-Outfits fotografiert worden sein. Die Berichterstattung über die Marke soll Werbung für Dolce & Gabbana machen. Außerdem sollen die Gäste im Laufe des Abends mit Booten, die mit Accessoires der Marke ausgestattet wurden, zu einem Hafen gebracht werden. Das italienische Modehaus soll eng in die Planung der Hochzeit involviert gewesen sein.

Laut Daily Mail ist auch bekannt, wie Kourtney zu Travis zum Traualtar schreiten wird. Die Reality-TV-Bekanntheit soll ein langes Haar-Accessoire mit einer Schleppe tragen. Dazu soll Ave Maria ertönen. Das Szenario wurde angeblich bereits mit anderen Personen geprobt, damit für Kourtney und Travis später alles glatt laufe.

Oliver Palombi / MEGA Megan Fox in Portofino, Italien

Oliver Palombi / MEGA Megan Fox in Portofino, Italien

Instagram / beyonce Beyoncé, R&B-Star

MEGA Kim Kardashian und ihre Tochter North in Italien

MEGA Travis Barker und Kourtney Kardashian im Mai 2022 in Italien

