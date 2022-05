René Casselly (25) zeigt seine Freundin! In den vergangenen Wochen bewies der Zirkusartist, dass er nicht nur in der Manege, sondern auch auf der Tanzfläche der absolute Überflieger ist. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (33) gewann er Let's Dance. Auf der After-Show-Party wurde der gebürtige Hamburger gesehen, wie er eng umschlungen mit Janin Ullmann (40) tanzt. Was geht da?, fragten sich Fans. Doch jetzt machte René seiner Freundin eine süße Liebeserklärung!

"Nach über drei Monaten separiert von meiner Liebsten freue ich mich so sehr, bald wieder bei meiner eigenen kleinen Familie zu sein", schrieb René zu einem süßen Turtelfoto von sich und seiner Partnerin auf Instagram. Er sei so stolz und dankbar, so eine großartige Person in seinem Leben zu haben, meinte der Ninja Warrior-Gewinner. "Ich liebe dich, Baby", widmete er seiner Freundin süße Zeilen.

Bei seiner Liebe handelt es sich um Quincy Azzario. Wie ihrem Instagram-Profil zu entnehmen ist, ist sie auch Akrobatin und auf Handstand-Balancier-Akrobatik spezialisiert. Es existieren sogar einige Videos, in denen René und Quincy zusammen akrobatische Höchstleistungen vollbringen.

Instagram / nessa.ssary Janin Ullmann und René Casselly nach dem "Let's Dance"-Finale 2022

Instagram / quincyazzario Quincy Azzario, Akrobatin

Instagram / quincyazzario Quincy Azzario und René Casselly in Los Angeles

