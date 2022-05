Jetzt ist alles in trockenen Tüchern! Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) gaben sich bereits zweimal das Jawort: Einmal inoffiziell in Las Vegas, vor wenigen Tagen dann rechtmäßig auf Papier und nun besiegelten sie ihre Liebe mit einer großen Feier in Italien. Dafür reisten ein Großteil der Familie und einige Freunde an. Nun meldete sich die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit erstmals nach der Hochzeitszeremonie bei ihren Fans!

Auf Instagram teilte Kourtney ein paar Schnappschüsse von ihrer romantischen Trauung. Unter anderem geben sich der Blink-182-Drummer und seine Braut vor dem Altar den Hochzeitskuss oder schauen sich liebevoll an. Im Mittelpunkt steht aber eindeutig Kourtneys pompöser Schleier, der sich mit seinen zahlreichen Spitzenelementen über den Boden hinter ihr erstreckt. Im Hintergrund ist die beeindruckende Deko zu vernehmen: Neben den etlichen roten Rosen leuchteten auch viele Kerzen auf der goldverzierten Anrichte.

"Glücklich bis ans Lebensende", betitelte die 43-Jährige den Post und teilte so ihre Freude mit. Darunter stapelten sich bereits die Beglückwünschungen der Fans und Promis. "Ich freue mich so für euch", schrieb unter anderem Model Miranda Kerr (39).

Anzeige

Cobra Team / BACKGRID Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Hochzeit

Anzeige

Cobra Team/ Backgrid Kourtney Kardashian und Travis Barker in Portofino

Anzeige

Instagram / alabamaluellabarker Kourtney Kardashian und Travis Barker bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de