Tammy Hembrow (27) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen! Noch vor dem Jahreswechsel verkündeten die Influencerin und ihr Verlobter Matt Poole, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Während es für die Blondine bereits das dritte Kind ist, erlebt ihr Liebster diese Reise zum ersten Mal. Auch ihre Fans lässt die Netz-Bekanntheit mit Eindrücken regelmäßig am Wachstum ihres Babybäuchleins teilhaben. Dabei macht Tammy eine äußerst gute Figur!

Via Instagram veröffentlichte die 27-Jährige nun drei Schnappschüsse, auf denen sie lediglich in Unterwäsche posiert. Während der blaue Spitzen-BH Tammys Oberweite bedeckt, sticht ihre Körpermitte darunter besonders ins Auge: Ihr kugelrunder Babybauch scheint kaum noch praller werden zu können. Allzu lange muss sich die werdende Dreifach-Mama aber auch gar nicht mehr gedulden, bis ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickt – immerhin ist Tammy längst im dritten Trimester ihrer Schwangerschaft angekommen.

Ob es sich dabei also um die letzten Aufnahmen mit Babybauch handelt, bleibt zwar weiterhin offen – Tammys Fans sind dennoch begeistert. "Du siehst so bezaubernd aus. Danke, dass du solch eine Inspiration bist!" und "Oh mein Gott, du siehst umwerfend aus!" lauten nur zwei der zahlreichen Komplimente unter dem Beitrag.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im April 2022

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Fitness-Influencerin

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihren beiden Kindern und Matt Poole

