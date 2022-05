Das Drama scheint nicht aufzuhören. Nachdem Keeping up with the Kardashians nach 20 Staffeln abgesetzt wurde, gibt es die neue Show The Kardashians – in diesem Spin-Off kann man den beliebten Kardashian-Clan bei all ihren Höhen und Tiefen verfolgen. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Episode rund um Kim Kardashian (41), Kourtney Kardashian (43), Khloé Kardashian (37), Kendall Jenner (26) und Kylie Jenner (24): Jetzt hat Khloé Kardashian einen interessanten Ausschnitt mit Tristan Thompson veröffentlicht!

Realitystar Khloé Kardashian teilte jetzt auf ihrem Instagram-Profil eine kleine Vorschau. In dem Clip sieht man die 37-Jährige und den Vater ihrer Tochter, NBA-Star Tristan Thompson (31), ein Gespräch über die Ex-Freunde von Kim und Kourtney führen: "Scott wird niemals gehen. Kanye wird niemals gehen", verkündete Khloé. Außerdem sei sie überzeugt, dass Tristan auch niemals gehen würde. "Es sieht eher so aus, als würdest du mich nie verlassen", konterte der 31-Jährige.

Die Fans kommentierten was das Zeug hielt und waren von Tristans Aussage entrüstet: "Lass Tristan einfach aus deinem Leben raus!" und "Tristan hat Nerven", lauteten die zahlreichen Kommentare. Die Szenen wurden allerdings gedreht, bevor bekannt wurde, dass der Basketballer Khloé mit Personal Trainer Maralee Nichols betrogen hatte.

Instagram / khloekardashian Reality-TV-Star Khloé Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Instagram / maraleenichols Maralee Nichols, Tristan Thompsons Ex-Affäre

