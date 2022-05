Also doch nur gute Freunde? Die Hollywoodstars Jennifer Aniston (53) und Brad Pitt (58) waren von 2000 bis 2005 verheiratet. Obwohl die Trennung mittlerweile 17 Jahre zurückliegt, gibt es seitdem immer wieder Liebesgerüchte über die beiden. Augenzeugen sollen das einstige Ehepaar am Valentinstag zusammen in einem Pariser Hotel gesehen haben. Ein Insider berichtet jetzt: So ist das Verhältnis von Jennifer und Brad wirklich!

Wie ein Vertrauter gegenüber Entertainment Tonight verriet, sollen die beiden nur Freunde sein: "Sie reden miteinander und haben ein nettes, freundschaftliches, herzliches Verhältnis." Der Insider betonte, dass Jennifer und Brad allerdings nicht wieder anbandeln würden, sich aber dennoch sehr respektieren würden.

Die Fans der beiden würden sich auf jeden Fall über ein Liebescomeback freuen – schließlich ist es kein Geheimnis, dass sich das einstige Ehepaar heute noch gut versteht. Im Juni 2021 sah man die Schauspieler zusammen bei einer Lesung: "Brad und ich sind Kumpels, wir sind Freunde", beteuerte Jennifer jedoch.

Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston im September 2004

Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston, 1999

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de