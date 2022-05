Queen Elizabeth II. (96) lässt sich diesen Besuch wohl nicht nehmen! Ab morgen kann man in London wieder die Chelsea Flower Show besuchen, bei der zahlreiche Themen- und Schaugärten ausgestellt werden. Die Veranstaltung ist eigentlich auch immer ein fester Bestandteil im Kalender der Königin – dieses Jahr war aber nicht klar, ob sie wegen ihrer Mobilitätsprobleme am Pressetag teilnehmen könne. Dann gab der Palast aber in letzter Minute bekannt, dass sie doch kommt: In einem Golfcart ließ sich die Queen über die Ausstellung fahren.

Passend zum Thema machte es sich die britische Monarchin in einem weißen Kleid mit Blumendruck und einem farblich abgestimmten rosafarbenen Mantel in ihrem Cart bequem. Von dort aus besichtigte sie die Blumen und die Ausstellungen – von denen im Jahr ihres 70. Thronjubiläums auch viele ihr gewidmet sind. So ist zum Beispiel eine meterhohe grünbepflanzte Stahlsilhouetten der Königin unter den Ausstellungsstücken. Begleitet wurde die Queen zu dem Event von ihrem Sohn Prinz Edward (58) und dessen Frau sowie ihrer Enkelin Prinzessin Beatrice (33) und weiteren Mitgliedern der Königsfamilie.

Bei dem rollenden Thron der Queen handelt es sich aber nicht um irgendein Golfcart, sondern um ein besonders exklusives Gefährt! Es soll rund 73.000 Euro gekostet haben und verfügt über allerlei Luxus. Neben einem kleinen Kühlschrank gibt es an Bord sogar einen Fernseher.

Getty Images Die Queen auf der Chelsea Flower Show 2022

Getty Images Die Queen in ihrem Golfcart bei der Chelsea Flower Show 2022

Getty Images Das Profil der Queen bei der Chelsea Flower Show

