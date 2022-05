Queen Elizabeth II. (96) wird diesem wichtigen Event doch nicht fernbleiben! Ab morgen findet in London die berühmte Chelsea Flower Show statt. Die große Gartenschau ist eigentlich immer ein fester Bestandteil im royalen Kalender – doch dieses Jahr war die Teilnahme der britischen Monarchin an der Veranstaltung unsicher, da sie weiterhin an gesundheitlichen Problemen leidet. Jetzt bestätigte der Palast aber, dass die Queen bei dem blumigen Spektakel erscheinen wird.

Das Staatsoberhaupt besuchte die Schau in ihrer 70-jährigen Amtszeit bereits 50 Mal – und lässt sie sich trotz ihrer Mobilitätsprobleme auch dieses Jahr nicht entgehen. Das gab der Palast in letzter Minute in einem Statement bekannt, wie unter anderem Daily Mail berichtete. Demnach wird die Queen dem Blumenmeer heute, am Tag vor der Eröffnung, gemeinsam mit ihrem Sohn Prinz Edward (58) und dessen Frau sowie ihrer Enkelin Prinzessin Beatrice (33) und weiteren Vertretern der Königsfamilie einen Besuch abstatten. Dabei wird sie unterschiedliche Hommagen an sich betrachten können, unter anderem ihr meterhohes Profil aus Pflanzen.

Im vergangenen Jahr hatte die Queen zum ersten Mal seit 16 Jahren nicht an der Veranstaltung teilnehmen können. Sie war vom Mai in den September verschoben worden – zu der Zeit befand sich die Monarchin aber wie jedes Jahr auf Balmoral in Schottland. Sie wurde damals von ihrer Tochter Prinzessin Anne (71) vertreten.

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Chelsea Flower Show 2018

Getty Images Queen Elizabeth II., Mai 2022 in Lonodn

Getty Images Prinz Edward und die Queen im Oktober 2021

