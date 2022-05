Dieses Unternehmen lehnte ein Angebot der Löwen ab! In der Gründershow Die Höhle der Löwen kämpfen verschiedene Start-ups um die Unterstützung eines Investors für ihr Unternehmen. In dieser Woche versuchen die drei Gründer von This Place aus Berlin, mit ihren Cremes für 200.000 Euro und zehn Prozent Unternehmensanteile einen Löwen zu überzeugen. Die Produkte sollten einigen aufmerksamen Social-Media-Nutzern bekannt vorkommen. Denn die Cremes werden bereits von zahlreichen großen Influencerinnen wie Carmen Kroll – bekannt als Carmushka – überzeugt in die Kamera gehalten. Doch konnten die Gründer auch die Löwen für sich gewinnen?

Auch wenn die Investoren von der Vorstellung der Produkte und den Gründern überzeugt waren, zeigten sich die meisten Löwen skeptisch. Ihr Misstrauen entstand, weil die drei Gründer neben ihrem vorgestellten Unternehmen noch einige andere Tochterfirmen gegründet haben und sich nicht alleinig auf das vorgestellte Start-up konzentrieren. Auch Georg Kofler (65) schloss sich seinen Kollegen an und machte dem Unternehmen kein Angebot: "Ich habe ein ähnliches Gefühl des Unwohlseins. Ich fühle mich da irgendwie als fünftes Rad am Wagen."

Am Ende konnte sich Judith Williams (50) aber die Chance auf eine Zusammenarbeit nicht entgehen lassen und bot den dreien einen Deal an. Sie verlangte allerdings anstelle der von ihnen vorgeschlagenen zehn Prozent mindestens 25,1 Prozent der Unternehmensanteile. Nach kurzem Austausch und einem Abwägen der Situation mussten die drei Gründer schweren Herzens den Deal der Investorin ausschlagen: "Das können wir als leider nicht übers Herz bringen, leider können wir den Deal nicht eingehen."

Investor Georg Kofler bei "Die Höhle der Löwen"

Fabian Friede, Laura Simonow und Finn Hänsel bei "Die Höhle der Löwen"

Investorin Judith Williams bei "Die Höhle der Löwen"

