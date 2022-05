Kourtney Kardashians (43) Hochzeitskleid ist in aller Munde! Der Keeping up with the Kardashians-Star heiratete Travis Barker (46) gleich dreimal: Das erste Jawort gaben sich die beiden inoffiziell in Las Vegas, danach folgte eine standesamtliche Trauung im kleinen Kreise und nun feierten sie ihre Hochzeit mit Familie und Freunden in Italien. Die Braut trug jetzt an ihrem großen Tag ein weißes kurzes Korsettkleid. Besonders auffällig war vor allem ihr langer Schleier mit Spitzenelementen und der Jungfrau Maria darauf. Doch wie kam Kourtneys Hochzeitskleid eigentlich bei den Promiflash-Lesern an?

Da haben sich styletechnisch wohl einige mehr erhofft, denn eine Promiflash-Umfrage ergab: Von den insgesamt 2.533 Teilnehmern (Stand: 23. Mai, 9:35 Uhr) stimmten 2.063 Voter – also 81,4 Prozent – dafür ab, dass sie enttäuscht von dem Look seien. Von Kourtney haben die Leser einfach etwas Außergewöhnlicheres erwartet. Den restlichen 470 Teilnehmern der Umfrage – die 18,6 Prozent ausmachen – gefällt das Hochzeitsoutfit allerdings gut.

Auch auf Instagram äußern sich viele Fans zu dem Brautkleid mit dem XXL-Schleier. So kommentierte ein Follower traurig unter Kourtneys Beitrag: "Wer heiratet denn in Unterwäsche?" Auch ein anderer User fragte: "Warum trägst du ein Nachtkleid?" Obwohl der Hochzeitslook bei einigen offensichtlich nicht so gut ankommt, sind viele auch begeistert. "Perfektion. Du rockst Italien!", schrieb ein Follower, von weiteren hieß es: "Du siehst atemberaubend aus!"

