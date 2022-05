Denise Merten (31) lässt nachhelfen. Die Temperaturen steigen, die Outfits werden immer luftiger – der Sommer steht vor der Tür. Zahlreiche Promis und Influencer nutzen die verbleibenden Monate, um an ihrem perfekten Strandbody zu arbeiten. Auch die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin möchte in diesem Jahr eine körperliche Veränderung erleben. Im Promiflash-Interview verriet Denise, dass sie für ihre Body-Transformation die Hilfe eines Beauty-Docs in Anspruch nimmt.

"Ich werde 32, ich habe ein Kind bekommen. Natürlich ist die Figur nicht mehr 100 Prozent total in Form", plauderte die Influencerin im Promiflash-Interview auf dem Love Only Festival von Oceans Apart in Berlin aus. Damals habe sie bis zu fünfmal die Woche Sport getrieben, inzwischen sei das nicht mehr möglich. "Deshalb werde ich jetzt ein bisschen nachhelfen mit einem Beauty-Doc. Zwar kein wirklicher operativer Eingriff, sondern anders", erzählte Denise. Welcher Behandlung sie sich in zwei Sitzungen unterziehen wird, behielt sie jedoch für sich.

Neben dem Beauty-Eingriff achte der Reality-TV-Star zudem auf seine Kalorienzufuhr. Doch für Ehemann Henning (32) ist und bleibt Denise eine "wunderschöne Frau" – egal, ob mit trainiertem Körper oder nicht. "Für mich hat sie Playboy-Ambitionen", betonte der YouTuber.

Instagram / denise_merten Denise Merten, Influencerin

Instagram / denise_merten Denise Merten, März 2022

Wehnert, Matthias / ActionPress Henning und Denise Merten bei Dr. Sindsens Release-Party

