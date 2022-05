Sie findet harte Worte! Nathalie Volk (25) nahm 2014 an der neunten Staffel von Germany's next Topmodel teil. Die damals 16-Jährige kam bei Modelmama Heidi Klum (48) gut an und schaffte es bis ins Halbfinale. Nach ihrer Teilnahme an der Castingshow fasste die gebürtige Niedersächsin auch ohne den Sieg in der Modebranche Fuß. Kurz bevor die aktuelle Staffel ihr großes Finale feiert, lässt Nathalie kein gutes Haar an dem Format: Sie schoss nun heftig gegen die Produktion.

In ihrer Instagram-Story erhob Nathalie wenige Tage vor dem Finale der 17. Staffel nun gegen die Macher der Show schwerwiegende Anschuldigungen: Demnach sei sie während ihrer Teilnahme in einen Pool geworfen worden und habe sich dabei blaue Flecken zugezogen. "Ich habe Narben am Körper wegen Heidi. Vielleicht sollte die Produktion mir einen Psychologen vorschlagen?", brachte die 25-Jährige ihren Unmut zum Ausdruck.

Auch die Aufrichtigkeit der Sendung, wirklich die beste Kandidatin ausfindig zu machen, stellte Nathalie mit ihrem Post infrage: "Heute werden die Mädchen über Instagram ausgewählt und es wird ihnen versprochen, bis zu welchem Platz sie in der Show kommen." Zudem kündigte sie noch weitere Enthüllungen rund um das Model-Format an.

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum und Yu Tsai bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk aka Miranda DiGrande

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Januar 2022

