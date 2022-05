Cathy Hummels (34) setzt ihre Bikinifigur in Szene! Die Moderatorin befindet sich aktuell noch im Miami-Urlaub mit Freundinnen und genießt die Sonne Floridas in vollen Zügen. Auch ihr Gatte Mats Hummels (33), um den sich zuletzt Gerüchte über außereheliche Liebschaften rankten, ist mit von der Partie – doch den Strand sucht die Influencerin gerne mal alleine auf. So auch nun wieder: Cathy lässt sich am Küstenstreifen sexy ablichten!

Wie aktuelle Paparazzi-Fotos zeigen, hat sich die 34-Jährige für ein Shooting in verschiedenen Bikinis präsentiert, die ihren Body gekonnt in Szene setzten. In der traumhaften Kulisse vor den Weiten des Meeres posierte Cathy, was das Zeug hält, und schien das sichtlich zu genießen. Offenbar fühlt sich die Mutter eines Sohnes pudelwohl in ihrer Haut.

Cathy hatte sich für Schnappschüsse, die ihren Körper zeigen, jedoch schon häufiger Kritik seitens ihrer Fans stellen müssen. Auf Instagram teilte die Buchautorin vor einigen Tagen ebenfalls ein Foto aus Miami, auf dem sie in einem knappen Bikini zu sehen ist. "Du musst definitiv mehr essen", schrieb ein User daraufhin unter den Beitrag.

Anzeige

Gulotta,Francesco / ActionPress Cathy und Mats Hummels auf dem Oktoberfest 2019

Anzeige

MEGA Cathy Hummels im Mai 2022

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de