Iris Klein (54) ist schockiert. Eigentlich könnte die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin derzeit nicht glücklicher sein. Ihre jüngste Tochter Jennifer Frankhauser (29) ist zum ersten Mal schwanger. Vor wenigen Tagen verriet die werdende Mama bereits den Namen ihres ungeborenen Sohnes – dieser scheint allerdings nicht jedem Familienmitglied zu gefallen. Zu Iris' Entsetzen machte sich die Ehefrau von Sohn Tobias öffentlich über die Namenswahl ihrer Schwägerin lustig.

In einem inzwischen gelöschten Facebook-Beitrag kommentierte die 54-Jährige die Aktion ihrer Schwiegertochter Silke. "Sie macht sich jetzt schon über das ungeborene Kind meiner Tochter Jennifer (mein Enkelkind) lustig. [...] Sie greift Kinder an! Wie ekelhaft ist diese Person?", äußerte die TV-Bekanntheit entsetzt. Silke habe schon zuvor immer wieder im Netz gegen Iris und ihre Familie ausgeteilt und sogar versucht, mit ihren Geschichten an die Presse zu gehen.

Doch damit nicht genug. Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin macht sich zudem große Sorgen um das Wohlergehen ihres Sohnes. "Er lebt in Gefangenschaft und wir alle vermuten, dass er mit Medikamenten gefügig gemacht wird", gestand sie in ihrem Post. Iris habe Angst um Tobias und hoffe, dass er "befreit" werden könne.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein mit ihrer Tochter Jennifer Frankhauser

Instagram / silke.katzenberger Silke Katzenberger, Schwiegertochter von Iris Klein

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im März 2022

